В Сербии, где раньше уже ограничили право граждан находиться на улице после 20:00, вводится комендантский час с 13:00 субботы и до 05:00 понедельника.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение о введении комендантского часа принял Кабинет министров Сербии. Отмечается, что для пенсионеров будет сделано исключение: магазины продовольственных товаров для них будут открыты в воскресенье с 04:00 до 07:00 часов утра.

По словам главы государства Александра Вучича, в общественных местах теперь вместе смогут находиться только по два человека. Он опроверг сообщения, что в больницах нет достаточного количества лекарств, масок и других средств для защиты врачей и больных.

В Сербии по состоянию на 2 апреля зафиксировали 1 117 случаев заболевания Covid-19, умер 31 человек.

Напомним, ранее президент Сербии заявил об отсутствии европейской солидарности и попросил помощи в борьбе с коронавирусом у Китая.