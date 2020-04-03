Правоохранители задержали нарушителя карантинного режима, который вчера, 2 апреля, с криками "Мне наплевать на закон" набросился на журналистов телеканала ZiK на спортивной площадке Гидропарка в Киеве, где корреспонденты снимали сюжет.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Гражданин, напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. Тот самый, что вчера кричал: "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет". Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - сообщил Антон Геращенко.

Фото: Антон Геращенко/facebook.com

Журналистка Алла Жизневская рассказала "Стране", как вместе с оператором с утра выполняли редакционное задание – инспектировали, как люди придерживаются условий карантина. Это была не прямая трансляция – журналистка хотела записать комментарии спортсменов, которые большой компанией тренируются на открытой спорт-площадке, тем самым нарушая условия карантина.

"Когда мы подошли, на этой площадке спортсменов было много, человек 30. Я начала задавать вопросы одному молодому человеку, абсолютно адекватному. Говорю, мол, почему вы здесь, нельзя же. А он мне в ответ: "Как? А что, уже заборона?" Он не провоцировал, ничего плохого не делал, мы разговаривали. И тут сзади на меня летит это здоровое быдло – извините, иначе не могу назвать. Оно подлетает к оператору, начинает его швырять, вырывать камеру", – вспоминает подробности инцидента журналистка.

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