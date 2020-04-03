СБУ разоблачила чиновника, который пересылал секретную информацию об обороноспособности страны. По данным экс-советника руководителя полиции в Одесской области Руслана Форостяка, это госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.

Об этом Руслан Форостяк написал у себя в Facebook.

"Служба безопасности Украины разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который переслал неизвестно кому секретные документы относительно мероприятий Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе", - написал он.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

По словам Форостяка, своими действиями государственный секретарь Галущак нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, 2 апреля в рабочем кабинете Галущака и по месту жительства госслужащего провели обыски. Правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет. В них обнаружены отправленные документы, имеющие гриф "Для служебного пользования".

Как сообщала "Страна", ФСБ пыталась завербовать топ-офицера ВМС Украины.

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