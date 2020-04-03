В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Евро сегодня подешевел на 24 копейки и составил 30,08 грн.

Российский рубль тоже немного подешевел и теперь его цена составляет 0,350 грн.

Ранее "Страна" писала, что запуск НБУ эмиссии через ОВГЗ может вымыть транш МВФ и девальвировать гривну. В правлении Нацбанка уже обсуждали эмиссионный путь поддержки госбюджета, наполняемого с большим трудом. Пока потери от коронавируса не катастрофические: Госказначейство отчиталось, что в марте 2020 года план сборов не был выполнен на 10,4% - вместо плановых 98,1 млрд грн в казну поступило лишь 87,9 млрд грн.

В первый день апреля гривна укрепилась на 43 копейки по отношению к доллару.