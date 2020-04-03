Американские производители сланцевой нефти начали агрессивную лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, если эти страны не снизят производство сырья.

Об этом сообщает The Financial Times.

Сланцевые компании США обратились за помощью к бывшему министру энергетики США Рику Перри. В числе инициатив нефтяников - блокирование поставок саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США нефтеперерабатывающий завод Motiva в Порт Артуре на юге США; введение пошлин на импортную нефть; отмена нормативного акта, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.

Производители предлагают ввести новые санкции против российского ТЭК или, в противном случае, отменить действующие, если Москва будет сотрудничать с США. Глава Continental Resources Хэральд Хамм призвал власти повести расследование, осуществляли ли Саудовская Аравия и Россия манипулирование ценами на рынке.

Сегодня президент Дональд Трамп планирует провести встречу с руководителями нефтяных компаний. Ранее Трамп поговорил с Путиным о коронавирусе и нефти.

Как пишет Financial Times, большинство производителей сланцевой нефти нерентабельны при ценах ниже $50 за баррель. В то время как цена на нефть достигла 17-летнего минимума - менее 27 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 5% - до $24,04 за баррель.