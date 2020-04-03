Генеральная ассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию о совместной борьбе с последствиями короновируса, и приняла документ под названием "Резолюция глобальной солидарности в борьбе против Covid-19", инициаторами которого выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе и Украина.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, как передает "Укринформ".

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - отметил наш дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

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