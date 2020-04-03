Китай продемонстрировал впечатляющие успехи в борьбе с эпидемией коронавируса (хотя США и обвиняют Пекин в сокрытии реальных данных о жертвах - Ред.) и решил почтить память всех скончавшихся от грозной болезни.

В субботу, 4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная траурная церемония в память о врачах и пациентах, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Такое решение принял Госсовет КНР, как передает агентство Синьхуа.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10.00 (05.00 по Киеву - Ред.) китайцы по всей стране почтят память жертв грозной болезни трехминутным молчанием, в то время как сирены будут передавать сигналы тревоги воздушного налета. Так же прозвучат в знак скорби и гудки автомобилей, поездов и судов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае подтвердили новую вспышку коронавируса, который привезли из-за рубежа.