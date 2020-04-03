Президент США Дональд Трамп, на фоне разгорающейся в стране эпидемии коронавируса, решил выступить в качестве добровольца и на себе проверить новый быстрый тест на определение Сovid-19.

Экспресс-анализ не выявил главы Белого дома наличие этого вируса, как передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально одну минуту я потратил на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты - Ред.) - я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

"Это уже второй раз (сдача анализов - Ред.). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал анализы дважды, и второй раз был намного приятнее", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен в пределах от пяти до 15 минут.

Ранее "Страна" сообщала, что в США из-за коронавируса закрыли национальный парк Гранд-Каньон.