Синоптик Наталья Диденко рассказала, что с понедельника, 6 апреля, температура воздуха начнет расти, а ночные "минусы" растают. Хотя в ближайшее воскресенье будет еще ветреная погода.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, днем ожидается в пределах +15...+18 градусов, а в ночные часы +2...+6 градусов. То есть, средняя суточная температура как раз достигать и даже превышать +8 градусов.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"В ближайшее воскресенье, 5 апреля, будет как раз кратковременное похолодание плюс сильный ветер - это и хорошо, может, чуть разгонит народ с шашлыков и не даст массово вытаптывать парки. А уже с 6-го апреля и с Благовещения ощутимо потеплеет", - написала синоптик.

Она предупредила, что в квартирах при выключенном отоплении, сразу похолодает, потому ночи еще будут достаточно холодными, и дома еще не успеют быстро прогреться, даже с солнечной погодой.

"Завтра, 3 апреля, еще греемся", - написала Диденко и посоветовала по вечерам еще держать рядом обогреватели, теплые носки и котов.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что синоптик рассказала о прогнозе погоды в Украине на первую пятницу апреля.

Также стало известно, когда в Киеве отключат отопление.