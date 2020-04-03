Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти делабют все возможное, чтобы максимально защитить граждан от коронавируса. Для этого были ужесточены меры карантина в стране.

Об этом он заявил во время политического ток-шоу "Право на власть" 2 апреля.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространение коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует ", - заявил Максим Степанов.

По словам Министра здравоохранения, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещение спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и тому подобное. Кроме того, как подчеркнул Максим Степанов, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мероприятий. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно ", - резюмировал Максим Степанов.

Ранее "Страна" писала, что число больных с коронавирусом в Украине 897 человек, рост за сутки больше сотни.

Также мы рассказывали, что в Азербайджане на карантине будут выпускать из дома только по смс-уведомлению.