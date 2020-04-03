Коронавирус в Украине: накануне тысячи

Число больных в Украине неумолимо приближается к тысяче. Это было прогнозируемо и, в общем-то, неизбежно после того, как за последние недели в Украину из-за рубежа вернулись десятки тысяч туристов и заробитчан.

Впрочем, в последнее время больше пугает уже не число заболевших, а число умерших, которое достигло двух десятков. Если раньше о каждом случае смерти сообщали – кто и почему, то теперь смерть превратилась просто в статистику. Усугубленную сотнями могил, которые заранее выкопала днепровская мэрия.

И все это вместе усугубляется новостями из Италии, Испании и Франции, где умерших насчитывают сотнями за день, и из Великобритании, где не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и где врачам разрешили выбирать, кого спасать. Ведь если такое происходит в благополучной Великобритании, то страшно представить, что ждет Украину.

При этом оптимистичные новости из Китая закончились: там новая вспышка эпидемии коронавируса – как утверждают, ввезенная из-за рубежа. Может, и так, но пока Китай с ней не справится, в мире вообще не будет положительных примеров.

Не добавляет оптимизма и украинская власть: новый министр здравоохранения Максим Степанов сообщает, что все самое трудное впереди, а несменяемый министр внутренних дел Арсен Аваков – что никто не знает, когда закончатся эпидемия и карантин.

В последние дни, тем временем, все больше поступает новостей о том, как украинцы нарушают карантин. Вплоть до того, что нарушители избивают журналистов, которые снимают об этом сюжеты. Полиция на этом фоне сообщает о первых штрафах, выписанных нарушителям, и в кои то веки основная масса населения полицию поддерживает (разве что кроме случая с пенсионером, оштрафованным за попытку войти в супермаркет без маски). Потому что миллионы людей, дисциплинированно сидящие в вынужденном карантине, хотят одного – чтобы все это побыстрее закончилось. Или эпидемия, или карантин. И если сидеть дома, то всем. А если не сидеть дома – то никому.

Зеленский: падение продолжается



Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

На фоне карантина стали появляться соцопросы, касающиеся уже не только эпидемии коронавируса, но и того, как изменили события последних недель отношение украинцев к власти.

Цифры опубликованного вчера соцопроса от КМИСа для власти тревожны. 48% считает, что она не справляется с эпидемией.

65% считает, что власть не справляется с начавшимся экономическим кризисом. И вот на это ей следует обратить даже больше внимания, чем на цифры по эпидемии, поскольку 43% граждан боятся экономических последствий карантина больше, чем коронавируса (и только 32% болезни боятся больше).

Но хуже всего обстоят дела с главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского – с прекращением войны. Если пять месяцев назад 46% считали, что президент выполняет свое обещание, то сейчас их число сократилось до 12%. И 70% при этом считают, что гарант не справляется с этой задачей.

Статистика, впрочем, только отражает реальность: ведь все 100% видят, что обещание по миру Зеленский не выполняет, просто оценивают этот факт по-разному. И именно поэтому президент все чаще получает в соцсетях похвалы от порохоботов и критику от собственных избирателей. Ведь 70% считающих, что глава государства не выполняет обещание, – это практически на 100% электорат Зеленского, поскольку электорат Порошенко в выполнении этих обещаний заинтересован и не был.

При таких показателях рейтинг президента продолжает падать и сейчас составляет 46%.

И президенту стоит над этим задуматься. Потому что карантин – лучший способ не только уберечься от эпидемии, но и решить все сложные политические вопросы. Принятие рынка земли без каких-либо протестов продемонстрировало, что так же можно принять и все прописанные в Минских соглашениях законы, и решить вопрос с глобальным отводом войск по всей линии разграничения. Нужно лишь иметь желание это сделать.

Сколько гривни будет печатать Нацбанк?

НБУ собирается заливать Украину гривной. Фото: Facebook/ NationalBankOfUkraine

Финансовый рынок, похоже, перестал реагировать на новости с фронта борьбы с эпидемией: вчера на межбанковском рынке без всякого вмешательства Нацбанка курс укрепился на 20 копеек – до 27,50. И одновременно тот же финансовый рынок замер в ожидании того, что будет делать НБУ уже не с курсом доллара, а гривной.

Даже в самом консервативном варианте секвестра бюджета, предлагавшемся уже уволенным министром финансов Игорем Уманским, предлагалось напечатать почти 50 млрд гривен. Сумма не маленькая, но для стабильности нацвалюты не критичная – с учетом того, что она ее курс уже просел больше, чем на 10%.

Однако Уманский уволен, и уже следующий вариант бюджета предполагал увеличение печатания денег. Этот вариант Верховная Рада провалила, но вовсе не потому, что денег нужно печатать слишком много: наоборот, депутаты предпочитают, что НБУ включал печатный станок, а не сокращал хоть какие-нибудь милые их сердцам расходы. А милы их сердцам практически все расходы – кому-то деньги для территориальных общин, кому-то дерибан денег на кино и культурный фонд. Поэтому трудно представить, каким окажется итоговый вариант секвестра и не придется ли само это слово брать в "кавычки".

Пока же ясно, что гривну печатать будут, и в большом количестве. Если США и ЕС себе это уже позволили, то от нашей власти трудно ожидать другого решения. Конечно, ситуацию в какой-то мере смягчит кредит от МВФ, который теперь уже видится как что-то реальное, но этими деньгами удастся только перекрыть то, что нужно отдать самому фонду. А увеличившиеся социальные расходы и расходы на медицину в условиях ужавшихся доходов бюджета и несостоявшегося секвестра финансировать остается только за счет эмиссии – то есть выкупа Нацбанком облигаций внутреннего госзайма, выпущенных Кабмином.

Такой сценарий был уже дважды – в 1998-99 и в 2008-09 годах, и оба раза приводил к обвалу гривны. И есть большие сомнения в том, что в этот раз может быть иначе.

Отменит ли парламент амнистию "героям Майдана"?

Иван Бубенчик - амнистированный стрелок Майдана. Фото "Страны"

Госбюро расследований, которое после увольнения Романа Трубы продолжило расследование самых резонансных дел, не остановило их и после перехода сменщицы Трубы Ирины Венедиктовой в Генпрокуратуру. Вчера ГБР опубликовало рекомендации Мониторинговой миссии ООН относительно дела об убийствах на Майдане, и среди них озвучило знаковую рекомендацию: отменить принятый в феврале 2014 года закон об амнистии преступников, убивших правоохранителей.

Конечно, это только рекомендация, но – от самой авторитетной международной организации. Да и уже упомянутая Венедиктова ранее заявляла то же самое: без отмены закона об амнистии полноценное расследование по делу об убийствах на Майдане невозможно. Учитывая тот факт, что сейчас она возглавляет ГПУ, то, в принципе, появляется вся необходимая цепочка правоохранительных органов, которая может довести до конца длящееся шесть лет расследование.

Дело только за парламентом – именно он должен учесть рекомендацию ООН и отменить закон. Однако именно в способности Верховной Рады это сделать есть большие сомнения: там все еще нет 226 человек, готовых услышать честную историю Майдана.

Нефть начала скачок вверх?



Саудовская Аравия предложила начать переговоры ОПЕК+. Фото: Fscebook/Укрнафта

Мировая цена на нефть уже скачет, как недавно скакал курс доллара в Украине. Совсем недавно она достигла минимальных значений в 19 долларов за баррель марки "Брент", что привело к убыточности российской нефти и банкротству одной из американских компаний по добыче сланцевого газа. А уже вчера цена скакнула до 35 долларов – и для этого хватило всего лишь одного заявления властей Саудовской Аравии о том, что странам ОПЕК и России все-таки нужно вернуться за стол переговоров и ограничить добычу нефти.

Правда, потом цена откатилась до 30, но все равно это выше, чем котировки последних дней.

Впрочем, учитывая тот факт, что именно Саудовская Аравия и "положила" нефтяной рынок, заявление можно считать знаковым – значит, нынешняя почти бесплатная нефть уже накладна и для нее. А значит, возвращение к переговорам реально – и можно представить, как подорожает нефть, если они начнутся.