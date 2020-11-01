Члены полярной экспедиции PS104 смогли пробурить скважину в поперечном шельфе на западе ледника Пайн-Айленд Антарктиде. Они извлекли отложения мелового периода. Проанализировав, они пришли к выводу, что раньше там были тропики.

Результаты работы животных опубликованы в журнале Nature.

Полученные данные позволили с высокой точностью смоделировать условия окружающей среды и структуру экосистемы дождевых лесов, покрывавших Антарктиду 88 миллионов лет назад.

Иоганн Клагес и его коллеги исследовали материалы с помощью компьютерной томографии и ряда других методов, которые позволили установить минералогический состав отложений и их стратификацию, а также определить виды растений по их окаменелым корням и образцам пыльцы.



Климат был умеренным, но достаточно теплым, чтобы обеспечить существование тропических лесов в 900 километрах от Южного полюса. Среднегодовая температура составляла 13 градусов Цельсия, а средняя температура самого теплого летнего месяца достигала 18,5 градусов Цельсия. Ежегодно в этой местности выпадало около 1120 миллиметров осадков.

Однако, при таком раскладе в воздухе было в три раза больше углекислого газа, чем сейчас, а большая часть суши, которая известна нам сейчас, была затоплена.

Местоположение и глубина керна, отобранного в заливе Амундсена. Фото: Nature

Ранее "Страна" писала, что два острова Индонезии ушли под воду из-за глобального потепления, еще четыре тонут.

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