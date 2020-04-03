Американские ученые выяснили, что джазовые музыканты, которые профессионально играют на гитаре, практически отключают мозг во время игры. При импровизации обходятся у них активно не работают лобные доли, которые обеспечивают когнитивный контроль. Однако менее опытные гитаристы используют лобные доли для контроля своих действий.

Статья опубликована в журнале NeuroImage.

Для этого ученые попросили 32 музыканта поимпровизировать, в то время как активность их мозга записывали с помощью электроэнцефалограммы.

Исследования показывают, что музыканты - во многом благодаря хорошему когнитивному контролю - отсеивают нерелевантную информацию лучше, чем люди, которые на музыкальных инструментах не играют. Тем не менее, контроль - далеко не единственная важная составляющая музыкального мастерства, и довольно хорошо это демонстрируют джазовые музыканты со своим умением импровизировать, которое контроль только ограничивает.

Дэвид Розен (David Rosen) из Дрексельского университета и его коллеги поровели исследование, в нем приняли участие 32 джазовых гитариста, которые отличались уровнем мастерства (новички, студенты музыкальных отделений, профессиональные музыканты и репетиторы) и количеством отыгранных живых выступлений (от 6 до 1,5 тысячи).

Каждого из них попросили в течение восьми минут поиграть на гитаре под аккомпанемент пианино, ударных и бас-гитары: участникам давали ноты (по четыре набора каждому), но попросили импровизировать. Во время музицирования активность их мозга регистрировали с помощью ЭЭГ.

Все сыгранные мелодии ученые отдали на проверку четырем профессиональным джазовым музыкантам, которые в исследовании не участвовали: их попросили оценить креативность, технику и красоту каждого музыкального отрывка по шкале от 1 до 7.

Теплым цветом - активность мозга при качественной импровизации, холодным - при менее качественной. Фото: David Rosen et al. / NeuroImage, 2020



Ученые сделали вывод, что участие левого полушария в процессе импровизации и его влияние на качество игры - просто показатель того, что более опытные музыканты в целом играют лучше.

Теплым цветом - активность мозга при качественной импровизации, холодным - при менее качественной. David Rosen et al. / NeuroImage, 2020

Результаты, полученные учеными, указывают на то, что при высоком уровне мастерства роль когнитивного контроля (по крайней мере в джазовой импровизации) отходит на второй план, уступая место другим процессам; при этом в отсутствии основательной экспертизы контроль все же нужен - в этом случае, по-видимому, качественно импровизировать позволяет именно он.

Ранее "Страна" писала, что американский ученый объяснил, почему каждый человек должен носить маски ради победы над коронавирусом в мире.

Также мы рассказывали, что ученые решили, когда можно выписывать из больниц переболевших коронавирусной инфекцией.