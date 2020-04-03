Ученые выяснили, что лучшие джазовые гитаристы сами отключают мозг, когда импровизируют
Американские ученые выяснили, что джазовые музыканты, которые профессионально играют на гитаре, практически отключают мозг во время игры. При импровизации обходятся у них активно не работают лобные доли, которые обеспечивают когнитивный контроль. Однако менее опытные гитаристы используют лобные доли для контроля своих действий.
Статья опубликована в журнале NeuroImage.
Для этого ученые попросили 32 музыканта поимпровизировать, в то время как активность их мозга записывали с помощью электроэнцефалограммы.
Исследования показывают, что музыканты - во многом благодаря хорошему когнитивному контролю - отсеивают нерелевантную информацию лучше, чем люди, которые на музыкальных инструментах не играют. Тем не менее, контроль - далеко не единственная важная составляющая музыкального мастерства, и довольно хорошо это демонстрируют джазовые музыканты со своим умением импровизировать, которое контроль только ограничивает.
Дэвид Розен (David Rosen) из Дрексельского университета и его коллеги поровели исследование, в нем приняли участие 32 джазовых гитариста, которые отличались уровнем мастерства (новички, студенты музыкальных отделений, профессиональные музыканты и репетиторы) и количеством отыгранных живых выступлений (от 6 до 1,5 тысячи).
Каждого из них попросили в течение восьми минут поиграть на гитаре под аккомпанемент пианино, ударных и бас-гитары: участникам давали ноты (по четыре набора каждому), но попросили импровизировать. Во время музицирования активность их мозга регистрировали с помощью ЭЭГ.
Все сыгранные мелодии ученые отдали на проверку четырем профессиональным джазовым музыкантам, которые в исследовании не участвовали: их попросили оценить креативность, технику и красоту каждого музыкального отрывка по шкале от 1 до 7.
Теплым цветом - активность мозга при качественной импровизации, холодным - при менее качественной. Фото: David Rosen et al. / NeuroImage, 2020
Ученые сделали вывод, что участие левого полушария в процессе импровизации и его влияние на качество игры - просто показатель того, что более опытные музыканты в целом играют лучше.
Теплым цветом - активность мозга при качественной импровизации, холодным - при менее качественной. David Rosen et al. / NeuroImage, 2020
Результаты, полученные учеными, указывают на то, что при высоком уровне мастерства роль когнитивного контроля (по крайней мере в джазовой импровизации) отходит на второй план, уступая место другим процессам; при этом в отсутствии основательной экспертизы контроль все же нужен - в этом случае, по-видимому, качественно импровизировать позволяет именно он.
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