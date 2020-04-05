Совсем скоро православные отмечают большой церковный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. У него неизменная дата, каждый год он приходится на 7 апреля. Собрали информацию о Благовещении, приметы, что можно и нельзя делать в этот день.

О празднике

Праздник посвящен благой вести, которую Деве Марии сообщил архангел Гавриил. Он сообщил ей, что она родит спасителя мира и Мария сказала, что принимает такую судьбу.

Дата связана с Рождеством, поэтому церкви, которые отмечают праздник по юлианскому календарю отмечают его 7 апреля, а те, кто придерживается григорианского календаря - 25 марта.

Что можно и нельзя делать

У церкви нет бытовых запретов на праздники. Единственное - верующие должны в этот день ограничить себя от суеты, чтобы уделить время молитве, службе в храме и духовным мыслям. Хорошо заняться благотворительностью, делать добрые дела.

Поскольку Благовещение выпало на период поста, то стоит воздержаться от шумных забав. алкоголя. Те, кто постится могут добавить в меню рыбу, но только на один день. В церкви в этот день святят просфоры и вино. Правда, в этом году могут быть изменения из-за карантина.

В народе укоренилась традиция следовать определенным предписаниям. Например, на Благовещение старались не выполнять никакой работы. Говорили, что в этот день даже птица гнезда не вьет. Не надевали новую одежду, старались не ссориться. Также на праздник часто выпускали в небо белых голубей.

Приметы

Считается, что какая погода на Благовещение, такой будет и на Пасху. А хорошая погода сулила богатый урожай.

Девушки раньше искали подснежники на праздник. Они верили, что если найти этот цветок, то в этом же году выйдешь замуж.