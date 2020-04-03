Илон Маск попал в еще один конфуз на теме коронавируса. Ране он пообещал доставлять аппараты ИВЛ в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla, тогда к нему обратилась даже Ульяна Супрун.

Маск выполнил обещание, но как пишет Financial Times, он поставил совсем не то, что нужно.

Компания Маска закупила аппараты ИВЛ у компании ResMed и начала поставлять их в больницы, предварительно нанеся логотип Tesla. Однако эти аппараты подходят для лечения апноэ во сне (разновидность апноэ, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд, - ред.) и совсем не подходят для лечения пациентов в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией.

"В общем, мы просто говорим врачам не использовать его", - сказал доктор Комилла Сассон, специалист по неотложной медицине из Университета Колорадо.

Ранее мы писали, что после скандала с Супрун посольство Украины в США попросило у Илона Маска аппараты ИВЛ.

Также "Страна" объясняла, почему каждый человек должен носить маски ради победы над коронавирусом в мире.