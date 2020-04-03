В США машинист поезда пытался протаранить судно-госпиталь USNS Mercy. Об этом сообщает ABC7.

По словам прокуроров, инженер преднамеренно пустил поезд с рельсов на высокой скорости возле порта Лос-Анджелеса, пытаясь врезаться в госпитальное судно USNS Mercy.

Поезд Pacific Harbour Line сошел с рельсов и остановился в 200 метрах от пришвартованного к берегу военного корабля.

Федеральная прокуратура утверждает, что 44-летний Эдуардо Морено из Сан-Педро намеревался нанести удар по кораблю, заявив, что считает его "подозрительным" и не верит, что "судно - это то, для чего, как они говорят, оно предназначено".

Поезд проломил бетонный барьер в конце пути, врезался в стальной барьер и ограждение из цепи.

Никто не пострадал, но из поезда просочилась горючая смесь, которая могла воспламениться.

Злоумышленнику теперь грозит тюремное заключение до 20 лет.

Корабль военно-морского госпиталя, который хотел протаранить машинист поезда, был доставлен для лечения пациентов, не страдающих от коронавируса, чтобы облегчить бремя местных больниц, которые растут с случаями COVID-19.

На корабле около 1000 больничных коек, а на борту около 800 действующих врачей, медсестер и медицинского персонала. Ожидается, что он останется в Лос-Анджелесе, по крайней мере, до сентября или до тех пор, пока он больше не понадобится.

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