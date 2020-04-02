В мире уже 52,596 человека погибли от осложнений болезни, вызванной коронавирусом нового типа. Из них 5,404 погибли только за минувшие сутки. Всего в мире по состоянию на вечер четверга, 2 апреля, заболели больше миллиона человек.

Об этом говорят данные сайта worldometers.info.

Больше всего умерших в Италии - 13,915. За ней по количеству смертей идет Испания - всего там умерли 10,096 заболевших. На третьем месте США, где от коронавируса погибли 5,807, на четвертом месте Франция, где 5,387 погибших, а замыкает пятерку Иран, где насчитывается 3,160 летальных случаев. В критическом состоянии по всему миру находятся 37,712 пациентов.

Всего в мире 1,007,453 заболевших, 210,582 человек уже вылечились, активных случаев болезни еще 744,275.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что среди всех погибших от коронавируса в Украине людей, 88% имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковске умерла роженица, у которой подозревали коронавирус.