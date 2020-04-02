В пятницу 3 апреля в Украине будет преимущественно сухая и солнечная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Фото со спутника (фото внизу) хорошо показывает масштабную полосу антициклона, зоны высокого атмосферного давления, сухого воздуха и ясного неба. К северу и к югу от этой мощной антициклонической полосы толпятся облака и идут дожди, иногда даже со снегом. Украина принадлежит зоне влияния антициклона, у нас завтра снова будет преобладать сухая солнечная погода", - говорит Диденко.

Однако, по ее словам, приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и поэтому западные области 3 апреля прикроет облаками и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах со снегом.

Ветер будет с юго-запада, умеренный.

"Всем, кого бьет нетерпение мыть окна, потому что солнце безжалостно тычет пальцем в замутненные следы прошлой зимой, можно это сделать завтра - температура воздуха днем ​​поднимется до +10 +15 градусов", - говорит синоптик.

В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, солнцем, ночными - около нуля, однако дневными - до +14 градусов.

А вот уже 4-го апреля, по словам Диденко, несколько похолодает.

В ближайшее воскресенье, добавила синоптик, еще будет прохладно, а на Благовещение градуса начнут набирать обороты - теплеть постепенно до + 12 + 19 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что в полдень пятницы Черновицкую область закроют на въезд и выезд из-за коронавируса.

Также мы информировали, что МОЗ назвал основные предпосылки и болезни умерших от коронавируса в Украине.