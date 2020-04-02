Мошенник представился советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и требовал взятку за назначение на долдность. Его задержали при получении $100 тысяч за липовое назначение на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Столичные правоохранители в Киеве задержали мужчину, представлявшегося советником Офиса президента Украины, предлагавшего за $200 тысяч "решение вопроса" назначение на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал $100 тыс. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 тыс. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины" - говорится в сообщении.

Задержали мужчину 2 апреля 2020 во время получения им первой части средств в размере $100 тыс.

Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

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