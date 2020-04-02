Черновицкую область закрывают для проезда. Фото: Facebook

Черновицкая область, где за сутки обнаружили 39 новых случаев заражения коронавирусом, в полдень 3 апреля закрывает въезд и выезд.

Исключение сделают для транзитного транспорта и грузовиков. Также будут пропускать транспорт, от которого зависит поддержание жизнедеятельности в области. 

Об этом сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда из области", - написал он на своей странице в соцсети Facebook 2 апреля.

Однако в следующем посте он сообщил, что дороги будут перекрыты с 12 часов дня для того, чтобы все граждане успели сделать запланированные дела. 

Исключением на въезд станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

Пока неизвестно, сколько продлится ограничение.

Каспрук

Каспрук

 

Скриншот: Facebook/Олексій Каспрук

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