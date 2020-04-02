Черновицкая область, где за сутки обнаружили 39 новых случаев заражения коронавирусом, в полдень 3 апреля закрывает въезд и выезд.

Исключение сделают для транзитного транспорта и грузовиков. Также будут пропускать транспорт, от которого зависит поддержание жизнедеятельности в области.

Об этом сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда из области", - написал он на своей странице в соцсети Facebook 2 апреля.

Однако в следующем посте он сообщил, что дороги будут перекрыты с 12 часов дня для того, чтобы все граждане успели сделать запланированные дела.

Исключением на въезд станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

Пока неизвестно, сколько продлится ограничение.

Скриншот: Facebook/Олексій Каспрук

Ранее по всей Черновицкой области установили карантинные блокпосты.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой области от коронавируса лечится итальянец, а португалец находится на обсервации.