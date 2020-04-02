Среди всех погибших от коронавируса в Украине людей, 88% имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом информирует министерство здравоохранения Украины.

"Возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности пациентов с COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

По словам заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти.

Уже известно, что 19 человек выздоровели.

Всего по состоянию на 2 апреля от Covid-19 в Украине умерло 15 женщин и 5 мужчин. При этом среди мужчин было по одному человеку в возрастных категориях 40-49 лет, 60-69 лет и 80-89 лет; два человека – в возрасте 50-59 лет. Среди женщин на эту возрастную категорию (50-56) также пришлось относительное большинство умерших – 6. Пять были в возрасте 60-69 лет, по две – в возрасте 70-79 лет и 30-39 лет.

"Трое из всех умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов", - говорится в сообщении.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти - четыре дня.

"Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Также все люди, умершие от Covid-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "Страна", Украина хочет получить $165 миллионов от ООН на борьбу с коронавирусом.

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