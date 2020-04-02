Новая зарплата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева составит 800 тысяч гривен. Это в два раза меньше, чем было у Коболева на посту главы по предыдущему контракту в газовой компании Украины. Также у Коболева не будет премий.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Pavlovsky News.

"Коболев будет получать зарплату в разы меньше. Раньше он зарабатывал до 2 миллионов, а сейчас будет до 800-та тысяч грн. в месяц. Я считаю, что это и так много", - заявила Верещук.

Также Коболев не будет получать премии. В частности отменяется бонус руководителям "Нафтогаза" за Стокгольмский арбитраж. А это около 3 млн. долларов.

Ранее "Страна" писала, что Коболев заявил, что "Нафтогазу" хватит финансовой прочности на период ЧС из-за коронавируса.

Также мы публиковали новость о том, что Верещук рассказала "Стране", почему она против Коболева на посту главы Нафтогаза.