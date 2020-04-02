В Украине зарегистрированы уже 897 случаев новой коронавирусной болезни COVID-19 и еще два летальных исхода. Вчера число больных коронавирусом в Украине выросло до 794.

Значит рост за сутки составил +103 человека. Позавчера рост составил +96 больных. В понедельник рост составил +68 пациентов с коронавирусом нового типа.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19, что на два случая больше, чем сутками ранее.

В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Число выздоровевших за сутки выросло на шесть человек.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" рассказывала, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.

Также мы писали, что Украина надеется получить $165 миллионов от ООН на борьбу с коронавирусом.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента.