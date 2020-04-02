Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта гречки. Постановление будет действовать до 1 июля.

Постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

Утановлено нулевой объем квоты для указанных товаров. Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению №1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

Ранее "Страна" писала, что ранее подобное постановление приняли в Беларуси.

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