В Украине продолжается карантин. По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 22 человека, выздоровели - 19.

В Минздраве сообщили, что основная часть умерших (88%) имели сопутствующие заболевания - сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила девять суток, а с момента госпитализации до смерти - четыре дня.

В мире количество инфицированных уже перевалило за миллион. Три самых пострадавших страны - США, Италия, Испания. Пока эпидемия ощутимо пошла на спад только в Китае, который принял на себя удар с конца декабря.

В Киеве полиция продолжает ловить и штрафовать нарушителей карантина. Но, несмотря на призывы мэра Виталия Кличко "не шастать по улицам", людей стало меньше, но, они продолжают гулять в парках, бегать на стадионах и устраивать пикники.

А Черновицкую область сегодня закроют на въезд и выезд. Исключение сделают для транзитного транспорта и грузовиков. Также будут пропускать транспорт, от которого зависит поддержание жизнедеятельности в области.

"Страна" следит за событиями 3 апреля. Собираем главные новости о коронавирусе и карантине в Украине и мире. Материал обновляется.

09:28 В Испании к концу месяца могут разработать прототип вакцины от коронавируса.

09:18 В Киеве задержали качка-нарушителя карантина, напавшего на журналистов ZiK в Гидропарке.

Силовики задержали нарушителя карантинного режима, который вчера, 2 апреля, с криками "Мне наплевать на закон" набросился на журналистов телеканала ZiK на спортивной площадке Гидропарка в Киеве, где корреспонденты снимали сюжет.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Гражданин, напавший вчера на журналистов съёмочной группы телеканала "ЗИК" задержан. Тот самый, что вчера кричал: "Мне плевать на Закон" и "Мне за это ничего не будет". Полиция свою работу выполнила. Далее дело за судом. Благодарю киевскую полицию за быструю и эффективную работу по задержанию хулигана и защиту прав журналистов", - сообщил Антон Геращенко.

09:08 Публикуем наши традиционные итоги дня и прогнозы на сегодня.

09:00 Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США.

Россия предоставила США высококачественное медицинское оборудование, заявил президент страны. По его словам, отправка Россией медицинской помощи США - "очень красивый жест со стороны Путина".

08.48 Новый глава Минздрава Максим Степанов выступил за дальнейшее ужесточение карантина в Украине. По мнению министра только так в стране можно остановить развитие событий по итальянскому или испанскому сценарию.

08.33 Есть, оказывается, в Украине, таланты не уступающие Западу. В Одесской области группа медиков взяла и разработала собственный протокол лечения коронавирусной инфекции. В основе местного протокола - использование препаратов антиретровирусной группы и так же медикаментов, содержащих хинин.

08.22 Завтра, 4 апреля, Китай помянет всех жертв Сovid-19. В стране будет объявлен национальный траур. А о страшной угрозе жителям напомнят сирены воздушной тревоги, которые будут реветь три минуты.

08.10 В условиях жесткого и усиливающегося в Украине карантина, вызванного распространением коронавируса Covid-19 Министерство образования выступило с разъяснениями, как в этом году подавать документы в школы родителям первоклашек-2020.

Итак, из-за карантина школы могут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема в зависимости от сроков карантина.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии Covid-19 позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы ", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования.

В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в учреждения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть менее месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако из-за эпидемиологической ситуации мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - отметила Любомира Мандзий.

Информация о сроках приема документов и способы их представления должна быть обнародована в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Учебные заведения или их учредители доложны опубликовать ее на собственных сайтах.

Напомним, согласно Закону "О среднем образовании", структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

08.00 Президент США Дональд Трамп, на фоне разгорающейся в стране эпидемии коронавируса, решил выступить в качестве добровольца и на себе проверить новый быстрый тест на определение Сovid-19. Экспресс-анализ не выявил главы Белого дома наличие этого вируса.

"Буквально одну минуту я потратил на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты - Ред.) - я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

"Это уже второй раз (сдача анализов - Ред.). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал анализы дважды, и второй раз был намного приятнее", - отметил он.

07.45 Напомним, что мы в своем материале "Лекарства от ВИЧ, малярии и артрита" выяснили, чем будут лечить украинцев от коронавируса по новому протоколу МОЗ и сколько это стоит.