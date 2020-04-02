Доплаты украинских врачей "за коронавирус" могут оказаться намного меньшими, чем рассчитывали сами медики.

Напомним: на днях парламент принял закон о дополнительных социальных и экономических гарантиях на время эпидемии (проект №3275). В нем прописаны надбавки для врачей, которые принимают непосредственное участие в противодействии вирусу (и, в том числе, рискуют заразиться сами).

В законе указано, что им положены надбавки в размере 300% от заработной платы.

Так как заработная плата среднестатистического медика включает не только должностной оклад, но различные надбавки (за стаж, интенсивность труда, ночные дежурства, ученые степени и звания и др.), а также муниципальные доплаты (они есть во многих городах), то на руки могла получиться вполне приличная сумма - до 40-60 тысяч гривен на руки.

"Скажем, в Киеве средняя заработная плата врача 7-10 тысяч гривен в месяц, может доходить до 12 тысяч, если, к примеру, есть ночные смены. То есть, с надбавкой 300%, мы считаем, что общая сумма должна достигать не менее 30-48 тысяч гривен. Хотя в сложившихся условиях и этого недостаточно", — подсчитывал глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Но в приказе Минздрава №759, который появился вдогонку к закону 1 апреля, прописаны уже совсем другие условия. 300% обещают уже не на зарплату, а на "голый" должностной оклад.

В приказе указано, что медикам положена "доплата в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) за март 2020 года".

"По сути дублируется приказ Минсоцполитики №145 от 2003 года, на него даже есть ссылка в новом постановлении Кабмина. То есть, власти только подтвердили норму документа, который и так был действующим", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Впрочем, в старом приказе Минсоцполитики не было конкретного перечня специалистов, которые могут претендовать на доплаты. Теперь он появился. Но это, пожалуй, единственное отличие.

Должностные (или тарифные) оклады медиков разные. Они рассчитываются по единой тарифной сетке, по которой определяют оклады и других бюджетников.

Минимальная тарифная ставка с 1 января 2020 года составляет 2102 гривны (то есть, соответствует прожиточному минимуму). Каждый следующий разряд считается с повышающим коэффициентом.

К примеру, уборщицы, буфетчицы, младшие медсестры в поликлиниках идут по 3 тарифному разряду (2480 гривен в месяц), сестры-хозяйки, дезинфекторы в стационарах — по 4 разряду (2670 гривен).

По 6-9 разряду (3048-3636) оплачивают труд медсестер, фельдшеров, лаборантов, врачей-интернов и др. 10-13 разряд (3826 - 4772 гривен) у врачей различных специализаций в зависимости от категории (без категории, второй, первой или высшей). 11-14 разряды (4141- 5087 гривен) у врачей -хирургов, эндоскопистов, анестезиологов, семейных врачей.

Но тарифные оклады — только часть зарплат врачей.

"Они получают также надбавки за стаж (10-30%), за ночные смены, интенсивность труда, врачи "Скорых" — так называемые "колесные". Эти доплаты могут составлять существенную долю общего дохода медика", — говорит Кубанский.

"Скажем, за звание (заслуженные врач, заслуженный работник здравоохранения) доплата 50%, премия может составлять 50-100% от оклада", — добавил Сергей Кравченко,

Но надбавки "за коронавирус" собираются начислять сугубо на должностные оклады.

Скажем, для врача-инфекциониста 10 разряда с окладом в 3826 гривен положена надбавка в 11478 гривен. За вычетом налога на руки он получит порядка дополнительно 9,2 тысяч гривен к своей зарплате. То есть, всего получится на руки 16-19 тысяч (средние зарплаты медиков в Киеве 7-10 тысяч), а не 40 тысяч, как рассчитывали врачи. С доплатами "за коронавирус", которые пообещали местные власти (в Киеве 5-10 тысяч, во Львове — 10 тысяч и пр.), выйдет до 29 тысяч, а не 60 тысяч, как ранее подсчитали медики.

Медсестры, у которых тарифный оклад ниже, соответственно, получат меньшие надбавки. Скажем, медсестра 6 разряда — 9144 гривны "грязными" или около 7,4 тысяч гривен после уплаты налога.

Но есть еще один нюанс. Многие медсестры и врачи оформлены не на полную ставку, а на 0,75 или даже 0,5. Причем, волна таких переводов на неполную занятость прокатилась по украинским больницам совсем недавно — в конце прошлого года. Медики жаловались, что руководство попросту ставит их перед фактом — согласится на неполную занятость (и меньшую зарплату) или попасть в список на сокращение.

Якобы, таким образом они готовились ко второму этапу медреформы (который стартовал 1 апреля) и ожидаемому сокращению финансирования.

"Как Вы думаете, много им (инфекционистам — Ред.) "поднимут" сейчас из того, что выделит НСЗУ, и что им будут умножать на три, если всего за два месяца до карантина их письмами уведомляли и требовали даже у некоторых "согласия" на работу на пониженном окладе после вступления в силу "реформ 1 апреля", которые никто так не отменил? И сегодня мы уже живем "по-новому". Зачем финансировать по новому? 3700 на три - и досвидос! То же самое с реанимацией, с медсестрами вторички и стационаров", — написала на своей странице в Facebook глава правления Экспертного совета общественных исследований и проектов в сфере национального здоровья и социальной защиты Инна Березюк.

"Получается, что тем медикам, которые работают не на полную ставку, и надбавку будут начислять на часть оклада", — говорит Кубанский.

При этом, нередко нагрузки на медиков, работающих на неполном окладе, вполне "полные". Да и риски подхватить вирус у них сейчас ничуть не меньше, чем у коллег на полной ставке.

К примеру, медсестра 6 разряда на 0,5 ставки получит доплату в 4,6 тысяч "грязными", а это 3,7 тысяч на руки. То есть, по факту добавят меньше минималки. Санитарки в инфекционных, работающие на неполной ставке, соответственно, получат еще меньше - порядка 3 тысяч на руки.

Сергей Кубанский говорит, что профсоюз ждет Порядка начисления надбавок. И будет добиваться, чтобы доплаты насчитывали все же не на "голые" оклады, в на всю зарплату.

Но учтут ли власти это пожелание медиков — вопрос открытый. Тем более, что уже вспыхнул скандал с перечнем специалистов, которые имеют право на доплаты.

В первоначальный варианта приказа Минздрава не попали работники экстренной помощи, лаборанты, рентгенологи. После возмущений медиков "Скорой", их включил в перечень. Но тех же лаборантов и рентгенологов по- прежнему нет.

"Есть врач-рентгенолог и врач-лаборант. А лаборантов и рентгенологов без врачебных дипломов нет. Хотя они сейчас также активно работают на передовой коронавируса", — говорит Кубанский.