За минувшие сутки во Франции от коронавируса скончался 471 инфицированный. Таким образом общее количество умерших в стране достигло 4 503 человек.

Об этом сообщил в четверг вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон, передает "Интерфакс-Украины".

По данным на четверг, 2 апреля, госпитализированы 26 246 пациентов, из них 6 399 находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационные отделения.

Среди пациентов реанимационных отделений 35% имеют возраст моложе 60 лет, 60% - 60-80 лет, и 90 человек моложе 30 лет.

Число вылечившихся пациентов достигло 12 428. Почти 1,5 тысячи человек выписаны из больниц за последние сутки.

Ранее "Страна" писала о том, что Франция заняла 4 место в мире по уровню смертности.

Также мы сообщали, что во Франции Макрон объявил военную операцию "Устойчивость" против коронавируса.