Журналистка телеканала ZIK Алла Жизневская, на которую в четверг в киевском Гидропарке было совершено нападение за то, что она снимала нарушителей карантина, рассказала "Стране", как все произошло.

Как сообщила нам Алла, они с оператором с утра выполняли редакционное задание – инспектировали, как люди придерживаются условий карантина.

"Мы проверяли детские площадки, парки, находили нарушения. Компания из шести женщин, например, гуляла с собаками. Гламурные такие девушки, гламурные собачки, и все без масок. Потом поехали в Гидропарк – там собираются спортсмены. Там своя тусовка профессиональных "качков" – серьезные ребята со связями и на пафосе. Говорят, им без тренировок нельзя. Они еще на прошлой съемке утверждали, что собирались здесь, собираются и собираться будут, несмотря на карантин", - рассказывает Алла Жизневская.

Это была не прямая трансляция – журналистка хотела записать комментарии спортсменов, которые большой компанией тренируются на открытой спорт-площадке, тем самым нарушая условия карантина.

"Когда мы подошли, на этой площадке спортсменов было много, человек 30. Я начала задавать вопросы одному молодому человеку, абсолютно адекватному. Говорю, мол, почему вы здесь, нельзя же. А он мне в ответ: "Как? А что, уже заборона?" Он не провоцировал, ничего плохого не делал, мы разговаривали. И тут сзади на меня летит это здоровое быдло – извините, иначе не могу назвать. Оно подлетает к оператору, начинает его швырять, вырывать камеру", – вспоминает подробности инцидента Алла Жизневская.

АТОшник Шаповалов, который напал на съемочную группу. Фото: Facebook

По ее словам, все произошло очень быстро – ситуация накалилась буквально за несколько секунд. Алла начала кричать на напавдавшего, чтобы тот убрал руки от оператора – и встала между ними.

"Я попыталась оттеснить этого бугая, чтобы он не избил оператора, а оператор мог продолжать все это снимать. Видеофиксация нападения на журналистов лишней на будет. Потом уже поняла, что снимать невозможно, так что крикнула оператору "Славик, уходи!" Этот бугай меня отшвыривал, бил по спине, толкал. У меня до сих пор спина болит, разогнуться не могу. Кулаками, слава богу, в лицо он меня не бил, иначе я бы сейчас с вами не разговаривала", - сообщила Алла Жизневская.

Она уточнила, что бил журналистов только один из группы спортсменов. По предварительным данным, его фамилия Шаповалов. Он, возможно, АТОшник. Когда оператору удалось отойти от площадки и сесть в машину, Алла достала свой телефон и начала снимать.

"Успела снять буквально две секунды, как уже в мою сторону направился другой спортсмен. Пригрозил, что если не выключу запись, он выбьет телефон. Телефон новый, так что я выключила и спрятала от греха подальше. Потом подошел еще один, и начались уже банальные оскорбления: "Тебе в карман насс@ть?", "А, ZIK, понятно, журнашл@хи". Они кричали, что плевать хотели на закон – "нас все равно не закроют", – передает слова нападавших журналистка.

Алла Жизневская сразу вызвала полицию и оставалась на месте до их приезда. Однако ничем помочь съемочной группе они не смогли.

Реакция полиции Аллу поразила:

"Приехал патруль, двое полицейских. Спортсмены продолжали угрожать, закрывали рукой камеру. Полиция просто стояла и наблюдала. Я спросила, почему они ничего не делают? И один полицейский сказал: "А что я могу? Я один, их много". Я в шоке", - возмущена Алла Жизневская.

Потом к девушке подошел "смотрящий" – один из организаторов этого клуба на открытом воздухе. И обвинил журналистов в том, что это они сами спровоцировали спортсменов на нападение. "Спровоцировали самим фактом того, что мы находимся на этой площадке и снимаем. И угрожал, что сейчас нас вся эта компания начнет молотить, если мы "будем продолжать провоцировать". Я уже в комментариях читаю, что это чуть ли не мы сами инсценировали нападение на себя, чтобы очернить спортсменов. Хотя мы просто делали свою работу", - говорит Алла.

После этого журналистка написала заявление в полицию. Открыто уголовное производство по статье 171 УК (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Завтра утром состоится следственная экспертиза.



"Побоев как таковых нет, но просто жутко болит спина. Как будто машина сбила. Ноги до сих пор трясутся. Видео все равно не передает всего происходящего. Честно признаюсь, было жутко. К счастью, техника не пострадала, оператор тоже. Но еще три секунды, и мы с оператором лежали бы на больничке", - говорит "Стране" Алла Жизневская.

Журналистка настроена решительно и утверждает, что собирается добиться того, чтобы групповые тренировки под открытым небом эта компания проводить больше не смогла на время карантина. И надеется на справедливое расследование и наказание для нападавшего.

В сети опознали предполагаемого нападавшего это действительно оказался АТОшник Шаповалов, который до того уже участвовал в разных заказных акциях.

"Нападавшим на съёмочную группу оказался АТОшник по фамилии Шаповалов. Летом прошлого года был замечен в охранных отрядах частной фирмы-застройщика", - написала в ФБ Алла Иванова.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" писала, что в НСЖУ потребовали оперативного расследования нападения на журналистов канала ZIK в киевском Гидропарке.

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