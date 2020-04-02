Из-за сложной эпидемситуации в США съезд Демократической партии, на котором должны назвать имя кандидата на пост президента, перенесен с июля на август. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

"В нынешней обстановке неопределенности мы полагаем, что самый разумный подход заключается в том, чтобы заручиться дополнительным временем и последить за развитием ситуации для того, чтобы мы смогли безопасно и успешно провести съезд", - цитирует телеканал выдержку из пресс-релиза, распространенного Демократической партией.

Напомним, что лидером в гонке за выдвижение кандидатом на выборах президента в Демократической партии является бывший вице-президент Джо Байден. От Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

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