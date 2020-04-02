Из-за распространения коронавируса власти Азербайджана с 5 апреля с 00:00 до 20 апреля ужесточают условия передвижения граждан по улице. Теперь местные жители смогут покинуть свое жилье по очень веским причинам: из-за неотложной медицинской необходимости и получения лечения по любому графику; в связи с необходимостью покупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, банковских и почтовых услуг; в связи с присутствием на похоронах близкого родственника. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Решением Оперативного штаба при кабмине с целью предотвращения пандемии коронавируса COVID-19 на территории республики постановляется, что граждане Азербайджана с 5 апреля текущего года для выхода на улицу по рядам причин должны отправлять смс уведомления", - отмечается в сообщении штаба.

Граждане перед выходом из дома для получения разрешения должны отправить смс-сообщение на короткий номер 8103 с указанием цели выхода и информации, подтверждающей удостоверение личности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине из-за ужесточения карантина планируется изоляция пенсионеров, обязательное ношение масок и запрет на прогулки более чем вдвоем.





