Политическая пария "Слуга народа" сделала заявление по поводу дела которое завели на Гео Лероса из-за того, что он передал журналистам "пленки Ермака". Политсила заявляет, что на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский - побороть коррупцию и ложь чиновников. И поэтому они не потерпят любой лжи, от кого бы они ни исходила.

Заявление опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Дмитрий Черный.

"Мы как никто другой заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей", - говорится в заявление.

Депутаты призвали правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой именно ущерб нанесен государству. Также следствие должно установить, кто записывал разговоры и с какой целью.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти", - заявляют в политсиле.

Следствие должно быть объективным, беспристрастным, а виновные должны быть наказаны.

Telegram-канал "Политика Страны" отметил, что интересно сравнить заявление партии Слуга народа по делу Ермака с комментарием Офиса президента, который появился буквально недавно на ту же тему.

На Банковой, помимо дежурных фраз о "нулевой толерантности к коррупции" и "пускай органы разберутся", сделали несколько важных акцентов:

Даже если брат Ермака что-то там обсуждал по кадрам, это ничем не закончилось, потому что никого никуда не назначили. Нужно выяснить кто и с какой целью организовал слежку за братом Ермака. У каждого скандала есть свой бенифициар, а потому нельзя делать выводов о вине кого-либо до официальных результатов расследования.

"А теперь смотрим на заявление фракции "Слуги народа». Там тон намного более жёсткий и безапелляционный: "все должны быть наказаны вне зависимости от родственных связей и близости к власти". Почему эта разница появилась? Следует напомнить, что фракцией и партией "Слуга народа" по-прежнему рулит Арахамия со товарищи. Арахамия - человек Богдана. Также как и Гео Лерос".

Нынешний скандал против Ермака, как уже писала «Страна», спроектирован Богданом и исполнен его людьми.

"Арахамия партизанит во фракции, изображая верного солдата президента, но в такие моменты выдаёт на кого на самом деле ориентируется. То есть Арахамия - глубоко в теме "заговора Богдана". И "заговорщики", таким образом, пытаются использовать фракцию в своих целях", - отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, журналисты недавно провели расследование, проанализировав записи разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака с его братом Денисом, на которых они обсуждали государственные назначения.

В Офисе президента Украины ждут официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры в результате не привели к назначениям на государственные посты.

Мы рассказывали, что что сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по месту прописки депутата от "Слуги народа" Гео Лероса.