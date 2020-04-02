Украина может получить существенную финансовую поддержку, благодаря поддержке Глобального плана гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19. Об этом стало известно после телефонного разговора президента Владимира Зеленского с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных $165 млн", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и президент Евросовета договорились о свободном передвижении товаров через границы во время пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что у Зеленского назвали причину подорожания продуктов в магазинах Украины.