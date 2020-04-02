На пять вечера 2 апреля в Вооруженных силах Украины есть уже два зараженных коронавирусной инфекцией, первого обнаружили в среду, 1 апреля. Болезнь подтверждена у военного из Киева, который контактировал с зараженным.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта 2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19", - указывается в сообщении.

Уточняется, что на данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы.

Двое военнослужащих, вступавших в контакт с заболевшим во время выполнения служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Скриншот: Facebook/Командування Медичних сил Збройних Сил України

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