Саудовская Аравия намерена созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на саудовское агентство SPA.

"Королевство хотело бы обратить внимание на усилия, которые оно приложило в прошлом для достижения соглашения внутри группы ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке, поскольку оно получило поддержку минимум 22 стран альянса, но достичь соглашения не удалось из-за отсутствия консенсуса", - говорится в сообщении.

"Сегодня Королевство призывает к срочному заседанию ОПЕК+ и другие страны с целью достижения справедливого соглашения, чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении агентства.

"Это приглашение поступает в рамках постоянных усилий Королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности к просьбе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и просьбе друзей США", - отмечается в заявлении.

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