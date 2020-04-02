В Ивано-Франковске в перинатальном центре скончалась роженица, у которой подозревают коронавирус. По результатам вскрытия у нее поврежденные легкие. Ребенка удалось спасти с помощью кесарево.

Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко на брифинге областной государственной администрации

В четверг, 2 апреля начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко на брифинге областной государственной администрации сообщила, что женщина умерла внезапно, но ребенка удалось спасти с помощью кесаревого сечения.

Она также отметила, что причины внезапной смерти женщины устанавливаются.

"Сегодня проводилось вскрытие: было установлено, что у женщины есть подозрение на двустороннюю пневмонию. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем вопрос, у этой женщины выставлено ​​подозрение на коронавирусную инфекциею. Отобраны все необходимые материалы для доставки в референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы исследовать истинную причину смерти этой женщины", - заявила Бойко.

По результатм вскрытия у женщины были повреждены легкие.

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