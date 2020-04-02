В Офисе президента Украины ждут официальных результатов расследования правоохранителей по записям с участием брата главы ОП Андрея Ермака Дениса и отмечают, что эти разговоры в результате не привели к назначениям на государственные посты.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в соцсети.

"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки", - говорится в сообщении.

Также в Офисе Зеленского настаивают, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.

"Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - считают в ОП.

В заявлении говорится о том, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса президента Дениса Ермака, и народного депутата из фракции "Слуги народа" Гео Лероса, который вынес полученные пленки в публичную плоскость.

"НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП. Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей. Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - добавили в ОП.

Напомним, в распоряжении СМИ оказалось около 30 часов скрытой съемки встреч человека, похожего на Дениса Ермака, и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие госдолжности. Во время таких собеседований Ермак заявлял о том, что на него, как на брата помощника президента, возложена роль "пропускать через себя" людей в разные отрасли. Их диапазон оказался широким - от налоговой в районном центре Ровенской области до Министерства инфраструктуры и "Энергоатома". В частности, из разговора помощников Дениса Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц за реализацию их целей.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат от "Слуги народа" обнародовал коллективное заявление на Ермака в ГБР, СБУ и другие органы.

Также мы разбирались, будет ли уволен глава Офиса президента Ермак после скандала с его братом.