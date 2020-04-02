В Ровенской области в среду, 1 апреля, обнаружили еще 4 человека, которые инфицированы коронавирусом нового типа. Среди них житель Здолбуновского района - 41-лений монах. Он недавно встречался с человеком, который вернулся из Италии.

Об этом сообщается на сайте Ровенской областной государственной администрации.

В пресс-службе говорят, что круг контактных лиц уже установлен. Еще трое заболевших связаны с больной из города Ровно – сотрудницей библиотеки. Covid-19 обнаружили у ее супруга, сына и коллеги по работе.

"В Ровенской области по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 19 случаев заболевания Covid-19, 3 из них летальные. Инфицирования обнаружены в Ровно, Ровенском, Сарненском и Здолбуновском районах", - говорится в сообщении.

В Сарненской центральной районной больнице проходят лечение девять пациентов, в Ровенской городской больнице - семь.

"В Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрений на Covid-19. Большинство - из городов Ровно, Дубно, Заричненского, Рокитновского и Сарненского районов", - рассказали в обладминистрации.

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