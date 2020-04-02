Появилось видео сотен могил, которые уже выкопаны в Днепре для жертв коронавируса. Ролик опубликован в телеграм-канале "Политика Страны".

"Сегодня мэр Днепра Филатов заявил, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса, а также подготовил 600 могил для возможных жертв Covid-19, хоронить людей будут в закрытых гробах.

По словам Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 18:00 2 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсонской области от коронавируса умерла медсестра. Она контактировала с множеством людей.

Также мы сообщали, что в Луцке от коронавируса скончался известный гинеколог.