2 апреля в Минздраве приняли единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине. В документе прописано, какие препараты и при каких симптомах должны назначаться пациентам. Разбирались, что прописано в этом протоколе, есть ли лекарства в аптеках и сколько они стоят.

Что заявили в Минздраве

По словам министра здравоохранения, стандарт лечения разработан с учетом опыта других стран, а протокол утвердили за два дня.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных Covid-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - сообщил Степанов.

В перечне 35 источников, которые использовали для составления украинского протокола. Это статьи специалистов из Китая, Бельгии, Японии, Саудовской Аравии, США, Великобритании, Австралии. Публикации как 2020 года, так и за более ранние - 2005-2006-й.

О чем говорится в протоколе

В протоколе два документа. Первый - это форма, которую подписывает пациент с Covid-19. В ней говорится, что он проинформирован и дает согласие на проведение диагностики и лечения согласно протоколу МОЗ.

Вот такую бумагу нужно будет подписать

Во второй части перечислен алгоритм действий врачей и список лекарственных препаратов, которые применяют при лечении Covid-19.

При госпитализации пациенту делают ЭКГ, анализ мочи и крови, измеряют уровень глюкозы в крови.

В зависимости от противопоказаний и течения болезни взрослым назначают такие лекарства и их комбинации:

Гидроксихлорохин (противомалярийный препарат),

Хлорохин (противомалярийный препарат),

Лопинавир (используется против ВИЧ-инфекций),

Ритонавир (лекарство для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С),

Ремдесивир (новый противовирусный препарат),

Тоцилизумаб (иммунодепрессант, препарат от артрита).

Для детей такой список возможных препаратов: Гидроксихлорохин, Хлорохин, Лопинавир, Ритонавир, Осельтамивир.

Также могут использоваться антибиотики, антигрибковые препараты в случае необходимости.

Что известно о коронавирусных препаратах

Как видим, в списке - все препараты, которые в последнее время рекламировались как эффективные от коронавируса в Европе и США. Хотя нужно отметить, но одно из низ ВОЗ не внесла в список рекомендуемых. Поэтому пока сложно понять - действительно ли это эффективные лекарства или же плод желания фармацевтической промышленности заработать сверхприбыли.

Да и в протоколе не скрывается, что на момент его утверждения отсутствует специфическое противовирусное лечение коронавирусной болезни (Covid-19), и что в мире проводится более 350 клинических исследований лекарственных препаратов.

В частности того же ремдесивира, который украинский Минздрав вписал в протокол, хотя испытания его эффективности против "короны" еще идут.

Поэтому клинический протокол содержит информацию о лекарствах, которые зарегистрированы для лечения с другими показаниями. То есть по сути это экспериментальное лечение, как и в других странах. И если препарат помог одному, то это не значит, что он спасет и всех остальных.

Гидроксихлорохин и Хлорохин - это лекарства, используемые для лечения малярии, системной красной волчанки, которые Дональд Трамп недавно назвал "даром божьим". Хлорохин разработали в Германии в 1934 году. В развитых странах он не очень активно использовался из-за тяжелых побочных эффектов и небольшого "окна" между действующей дозой и той, которая может стать высокотоксичной. Среди других побочек - тошнота, рвота, боль в животе, психоз, судорожные припадки, помутнение роговицы, поражение сетчатки глаза, нарушение зрения, звон в ушах, выпадение волос и многое другое.

Ремдесивир - антиретровирусный препарат, разработанное в США в 2015 году. Его использовали для лечения Эболы. Он может вызвать обстрение хронических заболеваний. Кроме того, ученые предостерегают от самолечения, поскольку, если люди начнут просто так принимать антиретровирусные препараты, число диабетиков резко подскочит, поскольку пре-диабет у многих перейдет в настоящую болезнь. В украинском протоколе ремдесивир не назначают детям, а взрослым только в условиях клинике, а не на домашней самоизоляции.

Недавно Ремдесивир, который производит американская компания Gilead Sciences, получил статус орфанного - то есть лекарства, которое лечит редкие заболевания. Такой статус заблокирует передачу прав на производство аналогов продукта на семь лет. То есть всю прибыль будет получать оригинатор – Gilead Sciences, которая, по данным СМИ, поддерживает тесные связи с целевой группой президента Дональда Трампа по контролю над ответом на коронавирус. А Джо Гроган, работающий в такой группе по Covid-19 в Белом доме, лоббировал интересы Gilead Sciences в Конгрессе с 2011 по 2017 год. В дополнение к семилетнему периоду эксклюзивных прав статус орфанного гарантирует компании гранты и налоговые послабления в размере 25% от стоимости клинических исследований на препарат.

Тоцилизумаб - препарат от ревматоидного артрита. О его использовании сообщали врачи Италии. Возможная побочка - серьезные повреждения печени. В списке противопоказаний - возраст до 2 лет, туберкулез.

Лопинавир и Ритонавир применяют против ВИЧ-инфекций. Влияют на печень, поэтому с осторожностью назначаются пациентам с печеночной недостаточностью, гепатитом В и С, а также панкреатитом, сердечной недостаточностью.

Осельтамивир - в Украине известно под торговой маркой "Тамифлю". Его использовали в Черновцах при лечении первого официального случая инфицирования Covid-19 в Украине. В протоколе его назначают только детям.

То есть лечение этими препаратами должно проходить только под наблюдением врачей. Они определят дозировку, схему лечения, комбинации препаратов. Самолечение может быть опасно.

Есть ли лекарства в аптеках и сколько они стоят

Цены на препараты кусаются. Например, "Тамифлю" в среднем стоит от 560 до 800 грн за упаковку в 10 капсул.

Препараты, содержащие Лопинавир, Ритонавир - в среднем от 1780 до 3000 грн за 60 капсул в зависимости от торговой марки.

Препараты с действующим веществом Тоцилизумаб обойдутся в среднем до 6000 грн.

Лекарства с действующим веществом Гидроксихлорохин стоили около 500-600 грн.

Однако сейчас их практически не найти в аптеках и на сайтах по продаже лекарств. На это же жалуются и на странице МОЗ в Facebook под постом о протоколе лечения.

Украинцы задаются вопросом, где искать эти лекарства, в случае Covid-19.

В Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса, но по факту людям приходится платить. Нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и прочее. Цифры могут быть разные — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки. Это тысячи, а то и десятки тысяч за весь курс лечения. Ранее "Страна" подробно писала об этом в своем материале.

Также мы писали, что отсутствие протокола мешало украинским фармпроизводителям сосредоточить свою деятельность на выпуске нужных лекарств. Протокол ждали и врачи по всей стране.