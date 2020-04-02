Московские власти приняли решение продлить ограничительные мер из-за распространения коронавируса Covid-19 до 1 мая.

Об этом сообщает РИА Новости вечером в четверг, 2 апреля.

Так, по-прежнему не работают торговые точки, за исключением аптек, зоомагазинов и продуктовых. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

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Напомним, 29 марта в Москве вводится тотальный карантин. Так, выходить из дома в ближайшие дни смогу только при наличии специальных пропусков. Пропуск будет выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. Кроме того, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Как мы писали, по данным на 1 апреля, в России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса. Всего инфицированы 2 777 человек.