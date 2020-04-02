Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией. Такое решение было принято на последнем заседании наблюдательного совета железнодорожной компании.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

Ранее профсоюз "Союз железнодорожников Украины" направил президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю ходатайство относительно разрыва договора с Марчеком в связи с нарушением им Коллективного договора, Кодекса законов о труде, а также закона Украины "О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности".

"Он позволил себе приостановить социальные выплаты железнодорожникам в это трудное время. Вместо решения вопроса защиты простых работников Желько уменьшает основной доход железнодорожников. Такой руководитель нам не нужен", - заявили в профсоюзе.

"Союз железнодорожников Украины" обвиняет Желько Марчека в том, что тот согласовывает указы про режим простоя и приостановление выплат, гарантированных коллективным договором, только с одной из нескольких профсоюзных организаций, игнорируя мнение остальных профсоюзов, что нарушает права нескольких тысяч работников "Укрзализныци".

Ранее "Страна" писла, что экс-нардеп Лещенко в марте получил от "Укрзализныци" треть миллиона.

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