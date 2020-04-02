"Позволил себе приостановить соцвыплаты". Желько Марчека отстранили от руководства Укрзализныцей
Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией. Такое решение было принято на последнем заседании наблюдательного совета железнодорожной компании.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.
Ранее профсоюз "Союз железнодорожников Украины" направил президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю ходатайство относительно разрыва договора с Марчеком в связи с нарушением им Коллективного договора, Кодекса законов о труде, а также закона Украины "О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности".
"Он позволил себе приостановить социальные выплаты железнодорожникам в это трудное время. Вместо решения вопроса защиты простых работников Желько уменьшает основной доход железнодорожников. Такой руководитель нам не нужен", - заявили в профсоюзе.
"Союз железнодорожников Украины" обвиняет Желько Марчека в том, что тот согласовывает указы про режим простоя и приостановление выплат, гарантированных коллективным договором, только с одной из нескольких профсоюзных организаций, игнорируя мнение остальных профсоюзов, что нарушает права нескольких тысяч работников "Укрзализныци".
Ранее "Страна" писла, что экс-нардеп Лещенко в марте получил от "Укрзализныци" треть миллиона.
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