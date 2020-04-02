Национальна полиция Украины открыла 35 уголовных дел по факту нарушений карантина. Также был составлен 3421 административный протокол. Об этом сообщается на странице МВД в соцсети.

"С начала карантинных мероприятий в стране следователи Национальнойполиция Украины открыли 35 уголовных производств: 21 - ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины и 14 - связанные с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, каждого сбежавшего из обсервации в отеле "Казацкий" украинца замминистра МВД обещает оштрафовать на 17 тысяч. Но назад в изоляцию беглецов вощвращать не будут.

Также мы сообщали о том, что в Сумах суд оштрафовал на 17 тысяч гривен мужчину, который пришел в продуктовый магазин без защитной маски.