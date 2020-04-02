На приостановление судом по иску юриста Андрея Портнова решение Киевсовета о праздновании памятных дат причастных к Холокосту нацистских преступников подана апелляция.

Об этом Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

Как он отметил, жалобу подал помощник народного депутата фракции Слуга Народа Елизаветы Богуцкой некто Павел Богомазов.

"Иными словами, функционеры правящей фракции пытаются обжаловать решение суда, запрещающее праздновать годовщины нацистских преступников. Записываем Богуцкую и её аппарат в почётные лауреаты конкурса на самого недалёкого депутата Рады, а от фракции требуем публичного ответа, поддерживает ли она празднование памятных дат причастных к массовым убийствам евреев нацистских коллаборантов", - написал он.

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Напомним, что в феврале Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. Однако в нем оказалось много спорных с исторической точки зрения имен: помощники нацистских лидеров и коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

Позже суд приостановил решение Киевсовета отмечать дни рождения людей, связанных с нацизмом по иску Портнова.