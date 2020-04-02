Глава представительства Университета Сингулярности в Украине Игорь Новиков, который является советником президента Украины Владимира Зеленского предложил вместо штрафов за нарушения карантинного режима в стране, а также за побег из-под обсервации нарушителям подписывать добровольный отказ от реанимации в случае ухудшения состояния.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Igor Novikov

"Интересно, а что если вместо штрафов предлагать шашлычникам и беглецам подписывать добровольный отказ от реанимации", - говорится в сообщении на стене советника в социальной сети.

Он не подавал это как серьезное заявление, однако, многие комментаторы отреагировали на это.

Некоторые сказали, что это интересная идея, другим показалось, что это слишком опасно для окружающих, ведь носители коронавируса, которые нарушают правила самоизоляции, могут заразить других. Некоторые комментаторы не поняли, почему "шашлычников" нужно штрафовать.

Скриншот: Facebook/Igor Novikov

Напомним, вчера в Украине ужесточили карантинные меры. Теперь нельзя появляться в общественных местах без маски и посещать парки и спортивные площадки.

Ранее "Страна" писала, что нарушающие карантин на спортплощадке в Киеве избили журналистов.