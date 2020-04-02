В среду появились первые сообщения о блокировании в Китае целого района Цзя из-за второй волны коронавируса. Сегодня стало известно, что в стране зарегистрированы сразу 35 новых зараженных.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Все 35 заболевших недавно прибыли из-за рубежа.

Также стало известно, что за истекшие сутки в Китае из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек. Все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции по миру.

За 1 апреля в КНР выявили 55 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, из них 17 импортированы. Всего в стране насчитывается 1 075 бессимптомных больных, 226 прибыли из-за границы.

С декабря в Китае от коронавируса умерли 3 318 человек, зарегистрировано 81 589 случаев заболевания.

Как писала "Страна", 29 марта Китай поспешил объявить об окончании эпидемии коронавируса в стране.

А 24 марта мы сообщали о смерти в Китае человека, инфицированного хантавирусом.