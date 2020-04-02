В четверг, 2 апреля, курс гривни на межбанке укрепился до 27,450 грн/$1 после снижения в среду до 27,665 грн/$1.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно их данным, котировки нацвалюты к концу торгов составили 27,42-27,48 грн/$1. Дилеры отметили, что на открытии торгов курс гривни немного снизился до 27,705 грн/$1, после чего начал постепенно укрепляться.

По информации центробанка, справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,62 грн/$1 с 27,79 грн/$1 днем ранее. НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на 3 апреля до 27,5962 грн/$1 с 27,7538 грн/$1 накануне.

Как сообщает издание, на наличном рынке в четверг курс гривни продолжил укрепляться и к вечеру вырос до 27,37-27,87 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,49-28,05 грн/$1 в среду.

На "сером" рынке в конце рабочего дня 2 апреля курс гривни также укрепился до 27,51-27,59 грн/$1 с 27,69-27,77 грн/$1 вечером 1 апреля.

Банки немного сузили спрэды при онлайн-обмене, хотя их размер все еще остается очень значительным по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank – до 27,45-27,77 грн/$1 (с 27,55-27,95 грн/$1 в среду вечером), ПриватБанк – до 27,35-27,80 грн/$1 (27,4-28,05 грн/$1), Ощадбанк – до 27,25-28,2 грн/$1 (с 27,2-28,2 грн/$1 ), Райффайзен банк Аваль – до 27,2-27,85 грн/$1 (с 27,3-27,9 грн/$1).

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 апреля 2020 года.

USD 1 доллар США 27,5962

EUR 1 ЕВРО 30,0812

RUB 10 российских рублей 3,5088

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 марта составил 394 млн в долларовом эквиваленте в том числе $357,7 млн.

Напомним, в последний день марта на межбанке курс гривни укрепился до 27,6 грн/$1.

Как сообщалось, банкиры так и не научились работать в условиях кризиса.