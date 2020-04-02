В пятницу, 3 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха снова упадет до минусовых значений. Синоптики обещают на всей территории Украины ночной апрельский мороз до 4 градусов. Самая холодная ночь ожидается на востоке страны. На уровне ноля градусов будут балансировать термометры ночью в южных регионах.

Днем воздух прогреется до +11-16 градусов. В Карпатах ночью до 6 градусом мороза, а днем потеплеет до +5.

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Ранее "Страна" писала о том, что март-2020 в Киеве оказался на 6 градусов выше нормы и побил 12 температурных рекордов.

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