Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время телефонного разговора лидеры обсудили борьбу с пандемией коронавируса в Украине и в Европейском союзе. Также они обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию нормандских договоренностей.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил поддержку шагам, которые предпринимает ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе. Он также отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решения гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, сохранение беспрепятственного движения товаров через границы. "Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", - сказалл Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил за поддержку, которую ЕС предоставляет Украине.

"Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией", - говорится в сообщении.

Мишель положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

Зеленский рассказал Шарлю Мишелю о ситуации по безопасности на Донбассе и о реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили потребность в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский анонсировал проверки больниц Украины на наличие средств защиты против коронавируса.

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