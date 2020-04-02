В Киеве контролируют режим самоизоляции по телефону, а к находящимся на карантине могут приехать с проверкой.

Об этом заявил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА в четверг, 2 апреля.

"В Киеве функционирует Мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, лечащимися дома и контактировавшими с больными. А также - правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19", - сообщил Бондаренко.

Как отмечается, по данным на сегодня в базе данных Центра есть около 37 тысяч человек. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, заболевшие COVID-19 и те, с кем контактировали больные.

"По телефону сначала устанавливают контактеры лиц, у которых есть коронавирусная болезнь. Этих контактеров предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна или не нужна помощь", - пояснил советник Кличко.

При этом контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться несколькими путями.

"Первый путь - телефонный контакт. Но человек должен понимать, что кроме телефонного звонка, к нему могут приехать домой и проверить, насколько он соблюдает режим самоизоляции. К человеку могут приехать как представители Национальной полиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", - пояснил Бондаренко и напомнил, что нижняя граница штрафных санкций за несоблюдение режима самоизоляции составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве уже пять человек оштрафовали на 17 000 грн за нарушения обсервации.

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