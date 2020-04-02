В четверг в киевском Гидропарке было совершено нападение на съемочную группу телеканала ZIK. Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал Национальную полицию оперативно расследовать инцидент.

Обращение Томиленко опубликовал в своем Facebook.

Глава НСЖУ напомнил, что на журналистку Аллу Жизневскую и ее оператора напали неизвестные молодые люди, которые нарушали карантин и тренировались на спортивной площадке Гидропарка. Томиленко обратил внимание на то, как уверенно вел себя один из нападавших, заявляя, что ему никто ничего не сделает и что ему плевать на закон.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к МВД и Национальной полиции с призывом оперативно начать расследование и обеспечить привлечение нападавших к надлежащей ответственности. Сейчас Алла Жизневская находится в райотделе полиции, пишет заявление с изложением обстоятельств. Но по зафиксированному видео с места происшествия все очевидно: наглая публика упивается своей силой и безнаказанностью. Остановите безнаказанность! Журналисты во время эпидемии и так подвергают свое здоровье опасности!" - написал Томиленко.

Это не первое нападение на представителей СМИ во время карантина. Ранее "Страна" рассказывала об атаке на журналистку NewsOne во время съемок сюжета о незаконной торговле масками.

А в январе мы сообщали о нападении на журналиста охранника главы Затоковского поселкового совета.